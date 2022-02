Inter-Milan, Handanovic: “Questo derby l’abbiamo perso noi” (Di sabato 5 febbraio 2022) Samir Handanovic, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022) Samir, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - SimoNoveOtto : RT @FusatoRiccardo: L'Inter domina il Milan vince. - obamarti10_ : Il Milan di Pioli ha l’obbligo di vincere lo scudetto, non capisco per quale motivo non venga detto. Ah, già, le p… -