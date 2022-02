Inter-Milan, Balotelli non si trattiene: messaggio netto dal doppio ex (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano poche ore al derby di Milano: Balotelli, nell’attesa, non si trattiene e su Instagram lancia un messaggio inatteso. Una doppia sfida cruciale per le ambizioni scudetto delle due squadre. L’Inter, a quota 53 punti, con una vittoria staccherebbe i rivali consolidando così la propria corsa verso lo scudetto mentre il Milan, dopo l’inatteso ko Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano poche ore al derby dio:, nell’attesa, non sie su Instagram lancia uninatteso. Una doppia sfida cruciale per le ambizioni scudetto delle due squadre. L’, a quota 53 punti, con una vittoria staccherebbe i rivali consolidando così la propria corsa verso lo scudetto mentre il, dopo l’inatteso ko Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - of_ubuntu : @juanito92e Per convenienza di classifica, dovrei dire Inter ma so che non posso farcela… Forza Milan !!! - Cosi49Cosimo : RT @Inter: ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport La partita che tiene con il fiato sospeso una città intera ??? Pensi di essere pronto p… -