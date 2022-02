Inter-Milan 1-2 | Handanovic | “Abbiamo fatto tutto noi | ma non c’è tempo per piangere”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) “Ogginoi. Avremmo potuto gestire meglio gli ultimi minuti. C’è delusione, ma non c’èper“. Questo il commento di Samirdopo la beffa del derby perso in rimonta, con l’che ha ceduto per 1-2 al. Ai microfoni di Dazn, il portiere nerazzurro ha aggiunto: “Bisogna gestire meglio i momenti e andare avanti. Sul secondo gol di Giroud forse potevo fare meglio. A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte arrabbiare. Non tutte le sconfitte sono da buttare: ci sono ancora tante partite da giocare e siamo sempre primi. Quello che è successo oggi rappresenta già il passato, ora dobbiamo prepararci bene per la Coppa Italia”. SportFace.