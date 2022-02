Il boom di ascolti di Sanremo 2022 prepara la finale con Sabrina Ferilli e Mengoni (Di sabato 5 febbraio 2022) La finalissima di questo Sanremo 2022 da record vedrà sul palco Marco Mengoni come superospite musicale e Sabrina Ferilli come conduttrice. Intanto non si placano le polemiche su Jovanotti. Foto Ansa Forse dovremmo iniziare a giocarli al Lotto. Perché i numeri di Sanremo 2022 sono più che fortunati. La serata delle cover e dei duetti ha tenuto davanti alla tv più di 11 milioni di italiani, il 60 per cento di share. Certificando, ancora una volta, che questa è tra le edizioni più viste di sempre del Festival di Sanremo. Solo un Pippo Baudo d’annata ha fatto meglio. Ma era la metà degli anni 90, un’altra era geologica televisiva. C’è quindi molta attesa per la finale di stasera. Che si porta dietro la lunga scia della polemica su ... Leggi su amica (Di sabato 5 febbraio 2022) La finalissima di questoda record vedrà sul palco Marcocome superospite musicale ecome conduttrice. Intanto non si placano le polemiche su Jovanotti. Foto Ansa Forse dovremmo iniziare a giocarli al Lotto. Perché i numeri disono più che fortunati. La serata delle cover e dei duetti ha tenuto davanti alla tv più di 11 milioni di italiani, il 60 per cento di share. Certificando, ancora una volta, che questa è tra le edizioni più viste di sempre del Festival di. Solo un Pippo Baudo d’annata ha fatto meglio. Ma era la metà degli anni 90, un’altra era geologica televisiva. C’è quindi molta attesa per ladi stasera. Che si porta dietro la lunga scia della polemica su ...

Advertising

Raiofficialnews : “È boom anche sulle piattaforme digitali della #Rai: 1milione di visualizzazioni in diretta su @RaiPlay (+50% vs 20… - lucekrrh : @mm_nurita Conoscendo il popolo medio non mi stupirei di questo boom di ascolti... - eleonoradaniele : RT @Ele_DanieleFans: Boom di ascolti per la nostra @eleonoradaniele durante il #festivaldisanremo2022 #2feb 23.92% 1.336.000… - Doc_Teo : Questo boom di ascolti si spiega coi milioni di spettatori che come me guardano Sanremo solo per poter ascoltare l’… - FBinfare : Boom di ascolti per il Festival di Sanremo La conferenza stampa (con polemica smorzata da Amadeus) su #allyoucanpop… -