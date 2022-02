Il benchmarking nelle piccole imprese | serve più innovazione che imitazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Adottare in una piccola impresa un’attività distandard e conformistica non porta necessariamente a un risultato di successo. Nell’immaginario del piccolo imprenditore, confortato dalla letteratura manageriale prevalente, con il terminesi intende generalmente l’insieme delle attività poste in essere da un’impresa per attivare un confronto con le migliori aziende di quel mercato su alcune aree, prodotti o processi aziendali. Attraverso questa pratica lepossono imparare dai “migliori” in quell’ambito specifico, possono individuare quali metodi e approcci seguono leche hanno le best performance sul mercato e portarli all’interno della propria organizzazione. Ma ilnon è solo una “tecnica” o uno “strumento”, è un concetto molto potente, un agente di ...