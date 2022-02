“Dillo Amadeus, dillo”. Sabrina Ferilli a Sanremo, tutto vero: il conduttore conferma. Solo ora il curioso retroscena (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022, per la serata finale la co-conduttrice sarà un grande nome. confermata la presenza di Sabrina Ferilli al fianco di Amadeus. Il retroscena sul momento in cui l’attrice ha ricevuto la proposta di prendere parte alla manifestazione musicale più rappresentativo di Italia è stato raccontato dalla diretta interessata. A pare ci sia di mezzo anche il figlio. Non poteva che essere lei la diva pronta ad affiancare Amadeus nel corso della serata conclusiva che decreterà il nome del vincitore. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere qualche piccola anticipazione sull’attrice nelle vesti di co-conduttrice e a poche ore dal suo esordio sul palcoscenico di Sanremo, il retroscena si fa interessante. Una ad una, le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)2022, per la serata finale la co-conduttrice sarà un grande nome.ta la presenza dial fianco di. Ilsul momento in cui l’attrice ha ricevuto la proposta di prendere parte alla manifestazione musicale più rappresentativo di Italia è stato raccontato dalla diretta interessata. A pare ci sia di mezzo anche il figlio. Non poteva che essere lei la diva pronta ad affiancarenel corso della serata conclusiva che decreterà il nome del vincitore. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere qualche piccola anticipazione sull’attrice nelle vesti di co-conduttrice e a poche ore dal suo esordio sul palcoscenico di, ilsi fa interessante. Una ad una, le ...

Advertising

sonounastellac1 : RT @sonomartiii: AMADEUS DILLO CHE CE L'HAI IN SQUADRA E CHE TE NE SEI APPROFITTATO. #Sanremo2022 - sonomartiii : AMADEUS DILLO CHE CE L'HAI IN SQUADRA E CHE TE NE SEI APPROFITTATO. #Sanremo2022 - Alessia29249191 : RT @wildestIwt: AMADEUS DILLO CHE HAI RKOMI NELLA TUA SQUADRA #sanremo2022 - stargazing_15 : RT @silvisscc: AMADEUS HAI LETTO IL REGOLAMENTO E VISTO CHE NON CI FACEVA FARE PUNTI GLI HAI FATTO LE FLESSIONI DILLO AMMETTILO GRAZIE GRAZ… - silvisscc : AMADEUS HAI LETTO IL REGOLAMENTO E VISTO CHE NON CI FACEVA FARE PUNTI GLI HAI FATTO LE FLESSIONI DILLO AMMETTILO GR… -