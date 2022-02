Covid, Erdogan positivo: "Pregate per me" (Di sabato 5 febbraio 2022) Istanbul, 5 feb. - "Chiediamo le vostre preghiere". Lo ha scritto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel tweet in cui ha comunicato di essere risultato positivo, insieme alla consorte Emine, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Istanbul, 5 feb. - "Chiediamo le vostre preghiere". Lo ha scritto il presidente turco Recep Tayyipnel tweet in cui ha comunicato di essere risultato, insieme alla consorte Emine, a ...

Advertising

MauroMusacchi : @markorusso69 Ma quanto sei aggiornato!! ?? - TV7Benevento : Covid, Erdogan positivo: 'Pregate per me' - - Simo252525 : RT @GeopoliticalCen: Il presidente turco Erdogan positivo a COVID-19 - fisco24_info : Covid, Erdogan positivo: 'Pregate per me': (Adnkronos) - Il presidente turco mostra 'sintomi lievi'… - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: Erdie scrive di avere contratto il #Covid (in 'forma leggera'), in particolare variante Omicron, dopo essere stato a #… -