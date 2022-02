Blanco e Mahmood a Sanremo: “Con Brividi cantiamo la voglia di amare in totale libertà” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Di solito chi è favorito non vince mai. Siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista, non pensiamo alla classifica. Ci sono tantissimi altri artisti, di cui siamo fan e di cui abbiamo una stima immensa che in classifica in questo momento sono sotto a noi e ci sembra un po’ strano. L’unica cosa, vorremmo non deludere chi ci segue, i tanti che ci hanno dedicato tanto amore e hanno apprezzato e continuato ad ascoltare il pezzo”. Stiamo parlando di ‘Brividi‘, di Mahmood e Blanco che è risultata la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia, con 3.384.192 stream in 24 ore. Il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2022 segna un nuovo record e debutta al primo posto #1 su tutte le piattaforme digitali e al quinto #5 nella global chart di Spotify, con quasi 6 milioni di view per videoclip ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 5 febbraio 2022) “Di solito chi è favorito non vince mai. Siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista, non pensiamo alla classifica. Ci sono tantissimi altri artisti, di cui siamo fan e di cui abbiamo una stima immensa che in classifica in questo momento sono sotto a noi e ci sembra un po’ strano. L’unica cosa, vorremmo non deludere chi ci segue, i tanti che ci hanno dedicato tanto amore e hanno apprezzato e continuato ad ascoltare il pezzo”. Stiamo parlando di ‘‘, diche è risultata la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia, con 3.384.192 stream in 24 ore. Il brano presentato in gara al Festival di2022 segna un nuovo record e debutta al primo posto #1 su tutte le piattaforme digitali e al quinto #5 nella global chart di Spotify, con quasi 6 milioni di view per videoclip ...

