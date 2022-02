Atalanta | caccia ai tre punti Gasp | “C’è anche Zapata | molto contento per Boga”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 febbraio 2022)c’è ela rosa dei disponibili per-Cagliari è più confortante, per cui l’allenatore può scegliere: “Speriamo di essere usciti dal Covid, l’infermeria si è svuotata”, rispondeerini alla vigilia del match del Gewiss Stadium. Sara un febbraio intenso con 7 partite… “Cominciano a essere decisive, ci sono parecchi scontri, Coppa Italia e Europa League a eliminazione per cui partite con valore diverso e possono essere decisive” .come sta? “Penso che domani ci sia, ieri l’ho vistobene, se oggi conferma… Oggi decidiamo”. Terrà conto dei diffidati Demiral e De Roon, in vista della Juve? “Possiamo fare delle scelte, ci siamo tutti, c’èla Fiorentina due volte e poi i greci da affrontareloro due volte. Tutte ...