Amici, torna il televoto: i cantanti a rischio eliminazione (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo lo speciale tv trasmesso la scorsa settimana in sostituzione della consuetudinaria puntata domenicale, Amici di Maria De Filippi tornerà a intrattenere il weekend di Canale 5 con le sfide in studio. Stando alle ultime anticipazioni tv, sarebbe infatti prevista una nuova puntata domenicale nella versione classica, con grandi novità. In particolare, si attendono i risultati della nuova sfida interna di canto, che vede i concorrenti cantanti sfidarsi sulle note dei loro inediti, finendo a rischio eliminazione al cospetto del televoto. Sanremo 2022, Sangiovanni rivela cosa gli ha detto Maria De Filippi Il cantante, che quest'anno è alla sua prima esperienza al Festival, ha ricevuto un messaggio dalla conduttrice ...

