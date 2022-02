(Di venerdì 4 febbraio 2022)al centro della. È passata una settimana dalla video-conferenza di un gruppo di amministratori delegati di importanti aziende italiane (alcune di Stato) insieme a Vladimir Putin. Il convivio con il presidente russo degli industriali, collegati dall’hotel St. Regis di Roma e dall’hotel Principe di Savoia a Milano, ha fatto storcere più di un naso tra Roma e Bruxelles, con una presa di distanze della Farnesina e una tirata d’orecchie del Parlamento Ue. Colpa del tempismo: niente di male a fare affari, ma battere le mani a Putin mentre inRussia e Occidente sono sull’orlo di una guerra può avere effetti collaterali. Non ci è voluto molto per scoprirli. Sull’edizione greca di Sputnik, l’emittente di Stato, ecco campeggiare in homepage un articolo dal titolo: “Come la ...

Advertising

formichenews : Ucraina? Seguite l’Italia. Propaganda russa (a tutto gas) Sputnik: l’incontro degli industriali con Putin “un esem… - MariangelaPira : Giuramento bis del Presidente della Repubblica Mattarella Seguite @SkyTG24 anche sui social. Vi aspettiamo (siamo… - fgsoluzioni : RT @lucrezio_caro: UCRAINA 2022 - SERAJEVO 1914 Seguite questo giornalista! - lucrezio_caro : UCRAINA 2022 - SERAJEVO 1914 Seguite questo giornalista! - socialchiara : RT @Tg3web: Non si placcano le tensioni tra Stati Uniti e Russia sulla crisi ucraina. Il presidente Biden invia altre truppe in Europa Orie… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Seguite

La Stampa

da vicino anche le tensioni con la Russia sull', dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato il dispiegamento di ulteriori truppe statunitensi nei Paesi alleati dell'Europa orientale. ...... che testimonia il livello di tensione nei nostri mari: una fregata della Nato le haa ... per rinforzare l'assedio militare intorno all'. I voli dei ricognitori statunitensi e turchi ...La versione greca di Sputnik invita il governo di Atene a seguire l’Italia nella crisi energetica e ucraina. Propaganda a go go: l’incontro degli industriali con Putin “un esempio” e uno ...Pubblicità. Il particolare – secondo quanto riferito dal sito francese Coupsure – è che le navi sono seguite dalla HNoMS Fridtjof Nansen, una fregata della Marina norvegese che è la vedetta avanzata ...