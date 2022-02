Se Berlusconi guarda a sinistra perde la destra. I malumori di FdI (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il modello che propone è quello di un raggruppamento di forze moderate “nel solco del Ppe”. Silvio Berlusconi dopo il battage quirinalizio e il ricovero ospedaliero torna in pista. Con un’idea non originalissima, ma che sicuramente tiene conto dei sommovimenti fra i centristi. Tra gli altri, pare che Matteo Renzi, Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello siano al lavoro per un rassemblement centrista da lanciare prima coi gruppi parlamentari poi al Paese. Ad ogni modo, nella sua intervista al Corriere della Sera, il Cavaliere esclude che l’allargamento dei moderati possa comprendere anche i renziani perché “hanno una storia diversa”. Per tutti gli altri, da Coraggio Italia all’Udc, porte aperte. “Berlusconi deve ancora capire da che parte stare. Si dichiara ostile alla sinistra, a parole. Ma in questi anni ha avallato tutte le loro ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il modello che propone è quello di un raggruppamento di forze moderate “nel solco del Ppe”. Silviodopo il battage quirinalizio e il ricovero ospedaliero torna in pista. Con un’idea non originalissima, ma che sicuramente tiene conto dei sommovimenti fra i centristi. Tra gli altri, pare che Matteo Renzi, Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello siano al lavoro per un rassemblement centrista da lanciare prima coi gruppi parlamentari poi al Paese. Ad ogni modo, nella sua intervista al Corriere della Sera, il Cavaliere esclude che l’allargamento dei moderati possa comprendere anche i renziani perché “hanno una storia diversa”. Per tutti gli altri, da Coraggio Italia all’Udc, porte aperte. “deve ancora capire da che parte stare. Si dichiara ostile alla, a parole. Ma in questi anni ha avallato tutte le loro ...

