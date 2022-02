Sanremo | Iva Zanicchi attacca Drusilla Foer | la risposta della conduttrice è da applausi

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa sera al Festival di2022 la co-che accompagna Amadeus è. Ha rubato la scena al momento del suo ingresso sulle scale dell'Ariston con una gag nella quale pensava di dover cantare: si è avvicinata al microfono su asta al centro del palco, fermata subito da Amadeus. E dopo aver fatto chiacchierare gli utenti social per viasua espressione al momento dello strappo dei baffi di Zorro, si è resa ancora protagonista di un simpatico siparietto con Iva, Big in gara con il brano Voglio amarti. Uno scambio di battute tra le due donne sul palco dell'Ariston non è passato inosservato al pubblico. Lo scambio di battute tra IvaTra...