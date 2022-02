Sanremo 2022, la caduta dal palco diventa virale: è successo mentre cantava Cesare Cremonini (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ospite della terza serata di Sanremo 2022, Cesare Cremonini ha incantato tutti, ma avete visto cos’è successo mentre cantava? E’ andata in onda ieri sera la terza puntata del Festival di Sanremo 2022: una serata che ha visto accanto ad Amadeus un’eccezionale Drusilla Foer nelle vesti di co-conduttrice, le esibizioni di tutti i cantanti in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ospite della terza serata diha incantato tutti, ma avete visto cos’è? E’ andata in onda ieri sera la terza puntata del Festival di: una serata che ha visto accanto ad Amadeus un’eccezionale Drusilla Foer nelle vesti di co-conduttrice, le esibizioni di tutti i cantanti in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - HuntONellow : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - GrossoMarty494 : RT @Valerio864dd: Orietta Berti e Rovazzi pronti per il prossimo 'Ciao 2022' russo. #Sanremo2022 #Sanremo22 #Sanremo #festivaldisanremo #S… -