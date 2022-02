Advertising

zazoomblog : Rai: variazioni programmi tv di domani - #variazioni #programmi #domani -

Ultime Notizie dalla rete : Rai variazioni

Adnkronos

In particolare, come ha evidenziato ai microfoni diPlay, ' Sanremo è una cosa iconica a ... La pettinatura dell'artista, subisce spesso: 'Amo cambiare, è la bellezza dell'arte che muta, ...Il primo, Nuovi testi esenza tema (311 pagg. 40) raccoglie numerosi scritti. Si parte ... che lo ha intervistato nel 1972 per la serie di documentari per ladal titolo "C'è musica & ...(Adnkronos) - Sanremo 2022 e polemiche nel 'day after' di Checco Zalone, ieri ospite d'onore della seconda serata del Festival e oggi argomento di discussione accesa sui social. Tra gli estimatori ...Infatti, Doc 2 su Rai 1 non viene trasmesso in coincidenza con la messa ... la nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 2 va in onda giovedì 10 febbraio 2022, salvo ulteriori variazioni di palinsesto.