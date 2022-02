Processi federali per gli omicidi di Floyd e Arbery

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dueche si sono conclusi con sentenze “epocali” – per l’o di Georgea Minneapolis nel maggio 2020 e per quello di Ahmauda Brunswick in Georgia nel febbraio dello stesso anno – non hanno scritto la parola fine sull’onda lunga messa in moto dalle morti dei due uomini afroamericani, fra cui le proteste di Blm che hanno incendiato gli Usa nell’estate del 2020. Dopo che i responsabili sono stati riconosciuti tali dalla giustizia statale (il poliziotto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

è stato condannato a 22 anni e mezzo in prigione mentre i tre responsabili della morte di Arbery hanno avuto l'ergastolo), dei processi federali sono in corso in questi giorni per stabilire altre e ...