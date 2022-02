"Per la prima volta dopo settimane". Il "miracolo", si è svegliato anche Speranza: fine pandemia, ci siamo? (Di venerdì 4 febbraio 2022) fine pandemia, questa volta ci siamo davvero? Le prime e decisive conferme arrivano dai dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia: scende ancora, anche se di poco, l'Rt ed è il segno della riduzione della curva epidemica. Il valore questa settimana è a 0,93 contro lo 0,97 della scorsa. Se il dato è sotto 1 significa che in una settimana ci sono meno casi della precedente, e quindi appunto che la curva si sta riducendo. Circostanza già evidente leggendo, giorno dopo giorno, i dati del bollettino. E ancora i dati sull'incidenza settimanale, cioè i casi per 100mila abitanti da venerdì scorso a ieri, che è stata di 1.362 contro i 1.823 dei sette giorni precedenti (-25%) e i 2.011 di quelli ancora prima. Buone notizie anche per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022), questacidavvero? Le prime e decisive conferme arrivano dai dati del monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid in Italia: scende ancora,se di poco, l'Rt ed è il segno della riduzione della curva epidemica. Il valore questa settimana è a 0,93 contro lo 0,97 della scorsa. Se il dato è sotto 1 significa che in una settimana ci sono meno casi della precedente, e quindi appunto che la curva si sta riducendo. Circostanza già evidente leggendo, giornogiorno, i dati del bollettino. E ancora i dati sull'incidenza settimanale, cioè i casi per 100mila abitanti da venerdì scorso a ieri, che è stata di 1.362 contro i 1.823 dei sette giorni precedenti (-25%) e i 2.011 di quelli ancora. Buone notizieper ...

Advertising

stanzaselvaggia : La ministra Lamorgese mente. Non ci sono state violenze nei confronti della polizia. Erano ragazzini disarmati. E n… - TgLa7 : Morti in RSA a Torino, secondo l'accusa le strutture hanno ospitato pazienti #Covid insieme ad altri malati, senza… - elio_vito : Chi farà stasera la prima protesta, la prima interrogazione parlamentare per la partecipazione di #DrusillaFoer a… - U_arent_Ian : RT @maniconio: Mahmood è passato dall'essere fischiato per aver vinto con Soldi dal boato prima ancora di essere presentato quest'anno #San… - Nunu1685 : RT @chiara_sciuto: “Ma amore abbiamo passato 3 mes-ANNI insieme” NON LUI CHE PRIMA LA CHIAMA SOLE E POI SI CONFONDE DI NUOVO CON LE DATE CH… -