Pandemia impone voto “digitale” per migliaia di assemblee societarie (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Con la Pandemia e la conseguente accelerazione digitale, sempre più riunioni e assemblee si svolgono online ed è nata l'esigenza di poter approvare atti, prendere decisioni, rinnovare gli organi societari con un sistema di votazione elettronica che garantisca l'identificazione del soggetto votante e la sicurezza dell'operazione.Ad una platea nazionale di oltre 364.000 organismi tra Società quotate, Ordini professionali, Associazioni di categoria e ONLUS si rivolge LiveVote, la nuova piattaforma integrata per video assemblee online con votazione segreta o nominale certificata, direttamente accessibile via web con autenticazione online tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità digitale e/o codice OTP (One-Time Password) inviato via SMS sul numero di cellulare del votante. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Con lae la conseguente accelerazione, sempre più riunioni esi svolgono online ed è nata l'esigenza di poter approvare atti, prendere decisioni, rinnovare gli organi societari con un sistema di votazione elettronica che garantisca l'identificazione del soggetto votante e la sicurezza dell'operazione.Ad una platea nazionale di oltre 364.000 organismi tra Società quotate, Ordini professionali, Associazioni di categoria e ONLUS si rivolge LiveVote, la nuova piattaforma integrata per videoonline con votazione segreta o nominale certificata, direttamente accessibile via web con autenticazione online tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identitàe/o codice OTP (One-Time Password) inviato via SMS sul numero di cellulare del votante. A ...

