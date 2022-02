Operazione antidroga nel Napoletano: notificate undici misure cautelari (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della notte, a Nola (Na), San Vitaliano (Na), Somma Vesuviana (Na), Marigliano (Na) e Roma, i militari della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna (Na) hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti, complessivamente, di 11 indagati (di cui 2 già in detenuti, 2 agli arresti domiciliari ed i restanti in stato di libertà) raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, nonché della commissione di reati in materia di sostanze esplodente, danneggiamento, operante prevalentemente a San Vitaliano, Marigliano e in alcuni centri limitrofi. Il provvedimento cautelare in questione (otto custodie cautelari in carcere, due agli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della notte, a Nola (Na), San Vitaliano (Na), Somma Vesuviana (Na), Marigliano (Na) e Roma, i militari della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna (Na) hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti, complessivamente, di 11 indagati (di cui 2 già in detenuti, 2 agli arresti domiciliari ed i restanti in stato di libertà) raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, nonché della commissione di reati in materia di sostanze esplodente, danneggiamento, operante prevalentemente a San Vitaliano, Marigliano e in alcuni centri limitrofi. Il provvedimento cautelare in questione (otto custodiein carcere, due agli ...

Advertising

anteprima24 : ** Operazione antidroga nel Napoletano: notificate undici misure cautelari ** - RisolutoOnline : Operazione antidroga “Drive in” a Ribera, sei patteggiamenti - Ss51202463 : RT @poliziadistato: 16 arresti ad Enna durante un'operazione #antidroga. Gli indagati per traffico di stupefacenti apparterrebbero a un gru… - annaritadefeo : RT @poliziadistato: 16 arresti ad Enna durante un'operazione #antidroga. Gli indagati per traffico di stupefacenti apparterrebbero a un gru… - TerlizziGerard3 : RT @poliziadistato: 16 arresti ad Enna durante un'operazione #antidroga. Gli indagati per traffico di stupefacenti apparterrebbero a un gru… -