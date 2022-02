Operaio 50enne muore schiacciato da una piattaforma elevatrice a Lissone Cgil Monza | “Indignati e arrabbiati”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Undi 50 anni è morto per le ferite riportate a causa di un incidente sul lavoro nel cantiere di un condominio in via Evangelista Torricelli a, in provincia diBrianza. L’uomo era stato portato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo die, secondo quanto riportato da Areu, in arresto cardiaco. È stato dichiarato morto dopo circa un’ora dal suo arrivo. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, vigili del fuoco e vigili urbani. Secondo quanto emerso dai rilievi della Polizia Locale, ilè stato travolto da unacollegata a un’impalcatura, all’interno del giardino condominiale. Giulio Fossati, segretario delladie Brianza ha commentato: ...

Prima di lui l'11 gennaio unaveva perso la vita in un cantiere di Besana Brianza, anche lui schiacciato, in questo caso da un elevatore che si è ribaltato. E pochi giorni prima, il 5 ...E' morto così undi 50 anni coinvolto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro in via ... Una corsa contro il tempo che però non è riuscita a salvare ilapparso da subito in condizioni ...E’ morto nella tarda serata di ieri Luca Blondi, l'operaio ricoverato ieri al San Gerardo di Monza dopo un incidente sul lavoro a Lissone. L’uomo, 50 anni, originario della provincia di Lecco, ...Trasportato al San Gerardo, è morto poco dopo l'arrivo nell'ospedale monzese. L'11 gennaio un operaio 50enne era morto in un cantiere di Besana Brianza, schiacciato dall'escavatore che stava guidando ...