'Non fu colpa del vaccino': così è morta la prof Cinzia. Indagato il medico (Di venerdì 4 febbraio 2022) La procura di Palermo ha fatto notificare un avviso di garanzia per la morte dell'insegnante Cinzia Pennino , la professoressa dell'istituto Don Bosco morta il 28 marzo 2021, a 17 giorni dalla ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) La procura di Palermo ha fatto notificare un avviso di garanzia per la morte dell'insegnantePennino , laessoressa dell'istituto Don Boscoil 28 marzo 2021, a 17 giorni dalla ...

