Milan, un altro rinnovo vicinissimo. Mercato, insidie spagnole (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Milan è prossimo a ufficializzare un altro prolungamento, mentre due club spagnoli creano problemi sul Mercato: le top news della mattina. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilè prossimo a ufficializzare unprolungamento, mentre due club spagnoli creano problemi sul: le top news della mattina.

Advertising

sanchez_strada : @FootballAndDre1 Il Milan è rivalità sportiva, l’altro è lotta alla ‘ndrangheta. - PianetaMilan : #Milan, un altro rinnovo vicinissimo. Mercato, insidie spagnole - Rossonero__1899 : RT @theMilanZone_: ?? Accordo di massima tra il #Milan e #Bennacer per il rinnovo fino al 2026. Contratto da 3 milioni più bonus a stagione.… - Zincoritorna : Ratti fumanti perché ho detto che Thor non li conosce. Che poi il fatto che Chris non segua il calcio e conosca il… - Frances32959929 : @RadioRedWave @JulzOa @NandoPiscopo1 @cessievattene Perfettamente d accordo Ma quando dico di aspettare riferisco… -