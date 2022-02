Meloni: “L’Italia di Draghi-Speranza continua illogicamente ad alimentare le discriminazioni” (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA – “Mentre tutti i dati e tutti gli esperti confermano che stiamo andando verso una situazione di normalità, il mondo libero allenta le restrizioni e abolisce l’inutile green pass, L’Italia di Draghi-Speranza continua illogicamente ad alimentare le discriminazioni andando a distinguere vaccinati e non vaccinati addirittura alle elementari. Basta con queste follie”. Lo afferma, sul suo canale Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA – “Mentre tutti i dati e tutti gli esperti confermano che stiamo andando verso una situazione di normalità, il mondo libero allenta le restrizioni e abolisce l’inutile green pass,diadleandando a distinguere vaccinati e non vaccinati addirittura alle elementari. Basta con queste follie”. Lo afferma, sul suo canale Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

