M5s: Appendino, spero non si arrivi a momenti traumatici (Di venerdì 4 febbraio 2022) "C'è un dibattito in corso e come sempre spero non si arrivi a momenti traumatici". A dirlo, in una diretta Instagram del Corriere Torino, l'ex sindaca di Torino e attuale coordinatrice del comitato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "C'è un dibattito in corso e come semprenon si". A dirlo, in una diretta Instagram del Corriere Torino, l'ex sindaca di Torino e attuale coordinatrice del comitato ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s Appendino M5s: Appendino, spero non si arrivi a momenti traumatici Alla domanda se sia ottimista su una soluzione positiva, Appendino risponde "io sono sempre ottimista, detto ciò è una situazione oggettivamente complessa che sta avendo un impatto sul Movimento, ma ...

Di Maio verso l'espulsione dal M5S: Conte prepara il 'processo in streaming' ... Di Maio convoca la Raggi e telefona all'Appendino", trova il modo di ironizzare Matteo Renzi. ... Complice la regìa del Fatto Quotidiano " come ci confermano dagli uffici M5s di Montecitorio " ...

M5s: Appendino, spero non si arrivi a momenti traumatici - Ultima Ora Agenzia ANSA M5s: Appendino, spero non si arrivi a momenti traumatici A dirlo, in una diretta Instagram del Corriere Torino, l'ex sindaca di Torino e attuale coordinatrice del comitato per la Formazione e l'Aggiornamento del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino ...

Gli M5s sono alla metà dal '18 Il M5s è finora la vittima più illustre del Mattarella bis ... Di Maio sente e incontra Raggi, Appendino e molti altri. Davvero pensi che non tiri aria di scissione? R. Raggi e Appendino contano poco, ...

