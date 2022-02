LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Pechino 2022 in DIRETTA: Guignard/Fabbri stellari! Azzurri terzi dopo le prime due prove. Usa in testa (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.40: I georgiani Karina Safina / Luka Berulava totalizzano un punteggio di 64.79 (35.59+29.20) si migliorano rispetto agli Europei 6.38: Qualche piccola sbavatura ma si confermano in ottima condizione i georgiani Karina Safina / Luka Berulava che non hanno chiuso a caso al quarto posto gli Europei 6.35: Si chiude il primo gruppo con il programma corto della coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava. Safina è nata a Cheliabinsk in Russia 17 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 19 anni. Si allenano in Russia a Perm sotto la guida di Pavel Sliusarenko. Sono stati ottimi quarti al debutto europeo a Tallinn. Si esibiscono su Moonlight di Viper 6.34: La coppia ceca Zukova/Bidar, nonostante gli errori, fa un passo avanati rispetto all’Europeo con un punteggio di 56.70 (30.01+27.69) che significa primo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.40: I georgiani Karina Safina / Luka Berulava totalizzano un punteggio di 64.79 (35.59+29.20) si migliorano rispetto agli Europei 6.38: Qualche piccola sbavatura ma si confermano in ottima condizione i georgiani Karina Safina / Luka Berulava che non hanno chiuso a caso al quarto posto gli Europei 6.35: Si chiude il primo gruppo con il programma corto della coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava. Safina è nata a Cheliabinsk in Russia 17 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 19 anni. Si allenano in Russia a Perm sotto la guida di Pavel Sliusarenko. Sono stati ottimi quarti al debutto europeo a Tallinn. Si esibiscono su Moonlight di Viper 6.34: La coppia ceca Zukova/Bidar, nonostante gli errori, fa un passo avanati rispetto all’Europeo con un punteggio di 56.70 (30.01+27.69) che significa primo posto ...

