Inter | Luiz Felipe in estate a parametro zero? Il punto della situazione

Advertising

TuttoMercatoWeb : L'Inter prova lo scatto per Luiz Felipe a zero. Il difensore ad un passo dall'addio alla Lazio - FcInterNewsit : #LuizFelipe-#Lazio? L'#Inter ne ha parlato con l'entourage alcune settimane fa, ma ad oggi non risultano accordi tr… - LALAZIOMIA : Lazio, agente Luiz Felipe: 'Accordo con l'Inter? Impossibile' - aangariswant : RT @LazioChannel: Luiz Felipe Inter - Lotito e Marotta smentiscono l'accordo #calciomercatolazio #Lotito #LuizFelipe #LuizFelipeInter https… - LazioChannel : Luiz Felipe Inter - Lotito e Marotta smentiscono l'accordo #calciomercatolazio #Lotito #LuizFelipe #LuizFelipeInter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Luiz

Commenta per primo Stefano Castagna smentisce le voci di mercato suFelipe all'. L'agente del difensore italo - brasiliano, in scadenza di contratto a giugno con la Lazio, ha sentenziato a Il Messaggero : 'Impossibile'....contratto diFelipe. Una situazione che assomiglia molto a quella di Stefan de Vrij, qualche stagione fa, quando l'olandese - pur perno della retroguardia capitolina - alla fine andò all', ...Nella giornata di ieri si è diffusa la voce che vorrebbe Luiz Felipe, difensore 24enne in scadenza di contratto con la Lazio, molto vicino all’Inter per un trasferimento a giugno a parametro zero.Nuovo colpo a parametro zero per l'Inter? Secondo quanto rivelato da alcuni media romani e riportato da fcinternews.it, i nerazzurri avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento ...