Il piccolo Ryan come Alfredino Rampi: terza notte di scavi, corsa contro il tempo per salvarlo dal pozzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ryan, bambino di appena 5 anni, è ancora lì sotto bloccato a 30 metri di profondità come Alfredino Rampi nel 1981, caduto in un pozzo vicino Vermicino. Tutto il Marocco è con il fiato sospeso, la storia di questo bambino sta già facendo il giro del mondo. Alle 6 di questa mattina sono iniziati i lavori per lo scavo di un tunnel orizzontale. Procedono in un clima di mobilitazione e ansia continua le operazioni di recupero. Un'intera montagna – letteralmente – è stata sbancata stanotte, con l'arrivo del sesto bulldozer. Un cratere di 30 metri, parallelo al pozzo, lascia lo spazio ai topografi di studiare gli ultimi accorgimenti. Durante la notte ci sono stati smottamenti che hanno fatto temere il peggio. Sulla catena del Rif, a Nord del Marocco, ...

