Il giuramento di Mattarella davanti a un Parlamento camaleontico

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri, a Montecitorio, ha avuto luogo ildel Presidente della Repubblica Sergio. La cerimonia si è svolta di fronte al, che riunito in seduta comune ha acclamato con entusiastica approvazione il messaggio di insediamento del Capo dello stato. Il rito che ci da una parvenza di normalità Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente neo-eletto prestadi fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione, così recita la Carta costituzionale all’articolo 91. In questa occasione, è solito lo svolgersi di un protocollo ben preciso. Tale cerimoniale prevede, oltre ale al discorso di insediamento, un momento di raccoglimento presso l’Altare dell Patria. Al termine di ciò, le frecce tricolore sorvolano l’area. La parte più attesa del ...

Advertising

Quirinale : 3 Febbraio 2022 Il giuramento e l’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - VittorioSgarbi : #giuramento A sentirlo oggi Mattarella sembrava Marco Pannella. Miracoli dell'ebbrezza presidenziale...… - MastroRadu : RT @lefrasidiosho: Che Mattacchione #Mattarella #giuramento - rosaca : RT @lefrasidiosho: Che Mattacchione #Mattarella #giuramento -

Ultime Notizie dalla rete : giuramento Mattarella

TRIESTE Nel discorso che Sergioha tenuto davanti al Parlamento, a Montecitorio nel giorno delper il suo secondo mandato, c'è un passaggio " e del resto non potrebbe essere altrimenti " che ha colpito in ...Dignità è la parola più usata nel discorso: un messaggio chiaro e forte Se "speranza" fu la parola più usata sette anni fa dal presidente Sergionel suo discorso di, questa volta il termine ripetuto maggiormente è "dignità": ben 18 volte di Simona Sirianni L e 3 parole più usate nel discorso di insediamento del presidente ...Il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, a Roma per il giuramento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un videomessaggio di saluto “nell’occasione di questa ...Il vento del Quirinale da’ la spinta alla terza serata con ‘Grande grande grande’ dedicato al presidente Sergio Mattarella, una canzone scelta nel giorno del suo giuramento perche’, spiega Amadeus, il ...