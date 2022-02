GF Vip | salta la puntata di stasera | cosa fanno i concorrenti

Leggi su anticipazionitv

Come annunciato, il Grande Fratello Vip 6venerdì 4 febbraio 2022 va in pausa per via della concorrenza del Festival di Sanremo, che sta facendo man bassa di ascolti. I ragazzi nella Casa l'hanno saputo solo poco fa, quando già stavano pensando a come prepararsi per la diretta. Ma stando a quanto anticipato dai gossip,per loro potrebbe comunque esserci una festa o una serata di gala dedicata alla canzone. Ancora non sono stati resi noti i dettagli: quel che è certo è che tutto quanto come sempre andrà in onda in tempo reale su Mediaset Extra, dove la diretta del GF Vip 6 va in onda 24h su 24h.