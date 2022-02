Francia: Milik, Under e Gerson trascinatori del Marsiglia (Di sabato 5 febbraio 2022) L'anticipo della 23/a giornata della Ligue 1 è una specie di festival degli ex del campionato italiano. Fra il Marsiglia di Jorge Sampaoli e l'Angers, sul terreno dello stadio Velodrome, finisce 5 - 2:... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) L'anticipo della 23/a giornata della Ligue 1 è una specie di festival degli ex del campionato italiano. Fra ildi Jorge Sampaoli e l'Angers, sul terreno dello stadio Velodrome, finisce 5 - 2:...

