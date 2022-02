FantaSanremo: i 10 cantanti in gara che non hanno aderito al gioco (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il FantaSanremo quest’anno ci è forse sfuggito un po’ di mano ed Emma che – inseguita da una volante dei Carabinieri – fa un video per conquistare 50 punti ne è forse una conferma. Fra “papalina”, “FantaSanremo”, “ciao zia Mara” urlati sul palco e fiori a profusione, molti big in gara hanno aderito e si Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilquest’anno ci è forse sfuggito un po’ di mano ed Emma che – inseguita da una volante dei Carabinieri – fa un video per conquistare 50 punti ne è forse una conferma. Fra “papalina”, “”, “ciao zia Mara” urlati sul palco e fiori a profusione, molti big ine si

Advertising

Oradeb_ : RT @oforsechiara: il bello è che ci sono cantanti che stanno partecipando a sanremo, cantanti che stanno partecipando solo al fantasanremo… - idkzouisss : @0NL17H3BR4V3 ah vabbe al fantasanremo è un gioco dove devi tipo fare una squadra con 5 cantanti e poi questi 5 c… - _dorchadas : RT @blinkhbdl: tutto il mondo: la musica ci unisce e ci lega cantanti quest'anno: entrano in guerra per il fantasanremo e per chi ha la s… - Addicted_ToZayn : RT @blinkhbdl: tutto il mondo: la musica ci unisce e ci lega cantanti quest'anno: entrano in guerra per il fantasanremo e per chi ha la s… - Livia_DiGioia : RT @blinkhbdl: tutto il mondo: la musica ci unisce e ci lega cantanti quest'anno: entrano in guerra per il fantasanremo e per chi ha la s… -