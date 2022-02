Erdogan fa un regalo prezioso a Kiev

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente turco, Recep Tayyip, è andato aa incontrare il capo di stato ucraino, Volodymyr Zelensky, e a dimostrargli il suo sostegno in questa crisi scatenata da Mosca ai confini dell’Ucraina. Nelle settimane passate,aveva anche cercato di organizzare un incontro tra il suo omologo die il presidente russo, Vladimir Putin, ma il Cremlino aveva lasciato intendere che non sarebbe stata una buona idea e non era interessato. Così il turco ha deciso di andare a, come hanno fatto altri suoi alleati della Nato, e in dono ha portato un accordo importante: l’Ucraina inizierà a produrre sul suo territorio i droni Bayraktar TB2 che l’esercito ucraino usa da alcuni anni nella guerra che combatte nel Donbass contro i filorussi sostenuti dalla Russia. Quindi li usa anche contro ...