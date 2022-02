Covid oggi Toscana, 6.769 contagi: bollettino 4 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.769 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.769 su 57.534 test di cui 15.962 tamponi molecolari e 41.572 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,77% (69,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.322.345. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.769 ida coronavirus in, 42022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 6.769 su 57.534 test di cui 15.962 tamponi molecolari e 41.572 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,77% (69,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.322.345. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - SerenaConsole : A distanza di 14 anni dalle ultime Olimpiadi ospitate da Pechino – la prima città al mondo ad accogliere entrambe l… - Vafankulu_Euru : RT @pbecchi: Oggi tutti - come è giusto che sia - parlano di Mattarella. Ma non dimentichiamo l’ultimo decreto del Governo con le sue disc… -