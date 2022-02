Covid Liguria | ancora in calo positivi e ricoveri Arriva la pillola Paxlovid

Advertising

COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: CONSEGNATO ALLA LIGURIA L’ANTIVIRALE PAXLOVID ? Sono state consegnate al San Martino le prime 255 confezioni destinate all… - RegLiguria : CONSEGNATO ALLA LIGURIA L’ANTIVIRALE PAXLOVID ? Sono state consegnate al San Martino le prime 255 confezioni desti… - GazzettadellaSp : Un'arma in più contro il Covid, l'antivirale PAXLOVID consegnato anche in Liguria - cdsnews : Il farmaco anti Covid di Pfizer in Liguria, alla Spezia le prime 36 confezioni - gianpaolodabove : Nuova arma contro il Covid: arrivate in Liguria 255 confezioni Paxlovid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

...è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus- ... 110.284 in Piemonte, 109.756 in Puglia, 58.913 in Friuli Venezia Giulia, 44.795 in, 42.140 ...Il vincitore è la, il Festival porta tanto successo per il territorio, porta posti di ... L'anno scorso a una settimana del festival firmai un'ordinanza che chiudeva l'intera area per il, ...Su linea simile il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti: “Per noi il Festival è un palcoscenico straordinario che l’anno scorso è stato mutilato dal covid e che ci aiuta a promuovere il ...di Trento, 3 in Sicilia, 4 in Piemonte, in Liguria, in Toscana e in Abruzzo ... la rete ospedaliera ha registrato 324 ingressi per covid in meno rispetto a giovedì. I dimessi-guariti, infine, oggi ...