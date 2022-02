Convocati Genoa per la Roma: prima chiamata per 4 rossoblu (Di venerdì 4 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione del tecnico Blessin Alexander Blessin ha diramato l’elenco dei Convocati del Genoa per la partita in programma domani a Roma. prima chiamata per i nuovi acquisti Amiri, Frendrup, Gudmundsson e Piccoli. Non sono stati Convocati: Rovella, Criscito, Cambiaso (squalificato), Hernani, Ghiglione e il nuovo acquisto Czyborra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) . I giocatori a disposizione del tecnico Blessin Alexander Blessin ha diramato l’elenco deidelper la partita in programma domani aper i nuovi acquisti Amiri, Frendrup, Gudmundsson e Piccoli. Non sono stati: Rovella, Criscito, Cambiaso (squalificato), Hernani, Ghiglione e il nuovo acquisto Czyborra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

