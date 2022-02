Conte a Draghi “Patto con i cittadini per rilanciare il Governo”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle c’è, è presente, abbiamo parlato di uncon i. Non ci piace parlare didi fine legislatura, dobbiamo guardare non tanto alla durata ma alle priorità dell’azione di. Ho trovato il premier assolutamente consapevole e disponibile a lavorare in questa direzione, può contare sul sostegno del movimento”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, dopo un incontro con il premier Mario.“Non sono stato qui a parlare di caselle di, ma delle urgenze dei. E’ questa la nostra linea, manteniamo la parola. Ho ribadito al premierla nostra massima compattezza per sostenere e anzil’azione di ...