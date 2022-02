Chi è il cameraman caduto a Sanremo? Cremonini lo presenta su Twitter (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri sera Sanremo è stato colpito dalla forza di Cesare Cremonini. In una delle sue esibizione un cameramen è caduto. Chi è il protagonista della vicenda? Vediamolo insieme. La settimana che stiamo vivendo è fortemente legata al Festival di Sanremo. Una manifestazione davvero speciale che non solo continua a piacere ma, pare, che l’interesse sia maggiormente aumentato. Fonte FacebookOgni serata sta segnalando il grandissimo lavoro svolto da Amadeus e tutta la produzione. Non è un caso che, nelle prime due serate, gli ascolti sono stati davvero straordinari. Come sappiamo, il Festival non si riduce solo alla competizione tra artisti ma è molto altro. Rappresenta un momento di discussione e di riflessione ma anche un momento di ospiti musicali straordinari. Nella prima puntata abbiamo ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri seraè stato colpito dalla forza di Cesare. In una delle sue esibizione un cameramen è. Chi è il protagonista della vicenda? Vediamolo insieme. La settimana che stiamo vivendo è fortemente legata al Festival di. Una manifestazione davvero speciale che non solo continua a piacere ma, pare, che l’interesse sia maggiormente aumentato. Fonte FacebookOgni serata sta segnalando il grandissimo lavoro svolto da Amadeus e tutta la produzione. Non è un caso che, nelle prime due serate, gli ascolti sono stati davvero straordinari. Come sappiamo, il Festival non si riduce solo alla competizione tra artisti ma è molto altro. Rapun momento di discussione e di riflessione ma anche un momento di ospiti musicali straordinari. Nella prima puntata abbiamo ...

