Berlino mi disse di non violare le acque italiane ma dovevo battere Salvini e lui ha perso | dice Carola Rackete

A più di due anni dalla vicenda, la capitana Carola Rackete ammette che la sua missione a bordo della Sea Watch non era solo umanitaria. Era l'estate 2019 quando una nave Ong entrò in un porto italiano violando apertamente le leggi del nostro Paese. Quella nave era la Sea Watch e il capitano una giovane L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Berlino disse Cosa è successo nel 1981, storia dell'attentato a Papa Wojtyla Mi disse di avere raccolto occasionalmente tutte le prove testimoniali e mi sconsigliò di insistere ...quando ci incontrammo ad un convegno che organizzai a dieci anni dalla caduta del muro di Berlino, ...

Il campione olimpico Marcell Jacobs debutta sui 60 a Berlino ...con il nuovo primato italiano di 6 47 davanti al tedesco Kevin Kranz (primato personale 6 52) che sarà anche il suo principale avversario nella gara di Berlino. Quasi 60 anni fa qualcuno disse 'Ich ...

Jacobs torna in pista a Berlino: «Bolt, provo a prenderti» ilgazzettino.it Il campione olimpico Marcell Jacobs debutta sui 60 a Berlino Un titolo europeo maturato con il nuovo primato italiano di 6?47 davanti al tedesco Kevin Kranz (primato personale 6?52) che sarà anche il suo principale avversario nella gara di Berlino. Quasi 60 ...

Non solo Siltronic: tutte le mosse della Germania sui microchip La Germania boccia l’acquisizione di Siltronic da parte di GlobalWafers, gruppo taiwanese di semiconduttori per microchip. Berlino vuole portare la produzione di questi componenti sul suo territorio.

