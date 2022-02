Autotrasporto | via a 5 milioni di contributi Mims per formazione

Advertising

DellAntic : L’autotrasporto cerca nuovi autisti a Genova: “Ne mancano 300” -

Ultime Notizie dalla rete : Autotrasporto via

L'Eco di Bergamo

... carburanti e lubrificanti per. Vale come sopra: se nel distributore c'è un bar o una ... ad esempio argomentando un guasto nell'apparecchio o il fatto che il cliente ha buttatolo ...... il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull'previste dalla normativa nazionale e ...Incentivo 10mila-150mila euro/azienda in base a dimensioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - Il ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che rende concretamente disponibili ...516 del 02/12/2021 sono stati destinati alle imprese di autotrasporto siciliane come contributo a fondo ... Raffaele Sanzo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Al via in Sicilia manutenzione ...