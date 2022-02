Amadeus esulta dopo un’altra serata da record: «Mi ha chiamato Mattarella, si è commosso». All’Ariston arriva Maria Chiara Giannetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Ho ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una telefonata bellissima: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso». Amadeus lo annuncia nella quotidiana conferenza stampa sul festival di Sanremo, oggi, senza nascondere l’emozione dopo che ieri aveva aperto la terza serata proprio con un omaggio a Sergio Mattarella, (ri)eletto alla presidenza della Repubblica. «E’ la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. E’ stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Ho ricevuto una telefonata dal presidente: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi hadicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una telefonata bellissima: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha».lo annuncia nella quotidiana conferenza stampa sul festival di Sanremo, oggi, senza nascondere l’emozioneche ieri aveva aperto la terzaproprio con un omaggio a Sergio, (ri)eletto alla presidenza della Repubblica. «E’ la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. E’ stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato laalla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha ...

