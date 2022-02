Allo Spallanzani primo paziente curato con pillola anti covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo Spallanzani fa da apripista anche nella terapia con la pillola anti-covid di Pfizer. E' all’Istituto nazionale per le malattie infettive, infatti, il primo paziente in Italia curato con la pillola... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lofa da apripista anche nella terapia con ladi Pfizer. E' all’Istituto nazionale per le malattie infettive, infatti, ilin Italiacon la...

Advertising

SkyTG24 : Covid, allo Spallanzani il primo curato in Italia con pillola Paxlovid - PATRIZI21156466 : RT @Overbite71: @MarcoLu41052677 @eretico_l @momasaniello @Th3P3ck @enkidC @laperlaneranera @biif @Silvestro52 @thewaterflea @Azzurra287498… - ilfaroonline : Allo Spallanzani il primo paziente Covid italiano curato con Paxlovid, la pillola Pfizer - Giornaleditalia : #covid19pillolaanticovid Pillola anti-Covid Paxlovid, allo Spallanzani il primo paziente trattato in Italia - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: allo Spallanzani il primo curato in Italia con Paxlovid. E' un uomo di 54 anni con malattia cardiovascolare #ANSA… -