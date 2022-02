(Di venerdì 4 febbraio 2022)ha terminato il primodial Centro Iperbarico di. Per tutto il mese dil’atleta bolognese si è sottoposto a particolari procedure mediche per tornare in salute dopo l’incidente del 19 giugno 2020 in cui, nei pressi di Pienza, in provincia di Siena, perse il controllo della sua handbike ed andò a scontrarsi contro un camion. Le, secondo quanto si legge sul Corriere Romagna che ha riportato la notizia, stanno avendo buoni risultati:potrà tornare di nuovo al centro diquesta primavera per un secondodiche sarà più breve del primo. A testimoniarlo anche il direttore sanitario del Centro Iperbarico di, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo di cure al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto… - fattoquotidiano : Alex Zanardi, finito il ciclo di cure di gennaio a Ravenna. Il medico: “Una persona con una carica immensa” - ChiaraBaldi86 : Alex #Zanardi, la terza vita del campione | ?@LaStampa? - marnatiofficial : FORZA ALEX! #Zanardi - qn_carlino : Alex Zanardi conclude il ciclo di cure a Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

... dopo l'incidente del 2020, lo ripeterà tra qualche mese Roma 02/04/2017 - Maratona di Roma / foto Insidefoto/Image Sport nella foto:Il Secolo XIX racconta oggi l'ultimo mese vissuto da ...Era stato investito da un camion durante una gara di handbike, da lì la corsa in ospedale e poi oltre 15 operazioni diverse: ecco come sta oggi. Dopo oltre 20 mesi dall'incidente,sta lavorando duramente per migliorare. Attualmente è in cura presso il centro iperbarico di Ravenna, dove ha concluso egregiamente il primo ciclo di cure. Il campione sta lentamente ...Pasquale Longobardi, 60 anni, dal 1989 è direttore del Centro Iperbarico di Ravenna che dal 3 gennaio fino a fine mese ha avuto in cura Alex Zanardi. Per lui è stato organizzato un team di dieci ...Cronaca - Era stato investito da un camion durante una gara di handbike, da lì la corsa in ospedale e poi oltre 15 operazioni diverse: ecco come sta oggi .... Attualmente è in cura presso il centro ...