Agrigento: omicidio Raffadali, gip convalida arresto padre vittima 'Colpito alle spalle' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Resta in carcere Gaetano Rampello, il poliziotto che martedì ha ucciso il figlio Gabriele di 24 anni, con una disabilità mentale. Lo ha deciso il gip di Agrigento che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il poliziotto. "Rampello pur avendo subito aggressioni da parte del figlio, ha omesso la sua natura violenta tanto da essere stato denunciato dall'ex moglie - scrive la gip - Non è credibile la tesi di un gesto d'impeto e non premeditato. Dal video si vede, infatti, che l'arma è occultata e già scarrellata e pronta per l'uso. E' stata un'azione pervicace, ha Colpito la vittima alle spalle e quando era a terra indifesa". L'uomo ha ucciso il figlio in piazza, a Raffadali, dopo l'ennesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Resta in carcere Gaetano Rampello, il poliziotto che martedì ha ucciso il figlio Gabriele di 24 anni, con una disabilità mentale. Lo ha deciso il gip diche hato l'e disposto la custodia cautelare in carcere per il poliziotto. "Rampello pur avendo subito aggressioni da parte del figlio, ha omesso la sua natura violenta tanto da essere stato denunciato dall'ex moglie - scrive la gip - Non è credibile la tesi di un gesto d'impeto e non premeditato. Dal video si vede, infatti, che l'arma è occultata e già scarrellata e pronta per l'uso. E' stata un'azione pervicace, halaspe quando era a terra indifesa". L'uomo ha ucciso il figlio in piazza, a, dopo l'ennesima ...

Advertising

TV7Benevento : Agrigento: omicidio Raffadali, gip convalida arresto padre vittima 'Colpito alle spalle' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Omicidio di Raffadali, convalidato l'arresto del poliziotto che ha sparato al figlio -… - SiciliaTV : Per il Gip del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, si è trattato di un omicidio premeditato,... #omicidio… - NewSicilia : L'uomo è apparso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento #Newsicilia - SiciliaTV : Voleva difendere la madre che stava per essere strangolata dall'ex compagno, ed è stato... #Agrigento #Liegi… -