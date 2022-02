Tiny Tina’s Wonderlands è entrato ufficialmente in fase Gold (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tiny Tina’s Wonderlands, il looter shooter targato Gearbox Software, è entrato ufficialmente in fase Gold: la data d’uscita si avvicina inesorabilmente e noi non vediamo l’ora “Lo spin-off di Borderlands”, ormai chiunque lo conosce così, ma forse Tiny Tina’s Wonderlands saprà offrirci un’altra chiave di lettura personale dell’universo creato da Gearbox. Presentato ufficialmente nel corso del Summer Game Fest dello scorso anno, il titolo si è mostrato più volte in questi mesi, sorprendendo tutti anche e soprattutto grazie all’inconfondibile stile degli sviluppatori. Se volete gettare uno sguardo in questo universo alternativo a Borderlands, fra i giochi gratis con il PlayStation Plus di febbraio ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 3 febbraio 2022), il looter shooter targato Gearbox Software, èin: la data d’uscita si avvicina inesorabilmente e noi non vediamo l’ora “Lo spin-off di Borderlands”, ormai chiunque lo conosce così, ma forsesaprà offrirci un’altra chiave di lettura personale dell’universo creato da Gearbox. Presentatonel corso del Summer Game Fest dello scorso anno, il titolo si è mostrato più volte in questi mesi, sorprendendo tutti anche e soprattutto grazie all’inconfondibile stile degli sviluppatori. Se volete gettare uno sguardo in questo universo alternativo a Borderlands, fra i giochi gratis con il PlayStation Plus di febbraio ...

