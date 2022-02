Terza serata di look per Sanremo 2022 | tutti gli outfit

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Comincia con il botto questadi: dai presentatori agli artisti una carrellata di stile ed eleganza (si spera) anche oggi. Grande attesa per la co-conduttrice Drusilla Foer: per lei previsti ben 8 cambi d’abito. Molto apprezzata la scelta della showgirl di non affidarsi a grandi stilisti, ma indosserà vestiti sartoriali dell’Atelier Rina di Firenze. Si parte in grande con un lungo abito nero, l’unico che veramente perdoniamo per il suo taglio particolare. Voto: 8. Amadeus non ci stupisce, nè si discosta daprecedenti. Anche oggi giacca e camicia bianca, ma se ieri siamo partiti nel mood di Capodanno, oggi siamo a Natale con i pois glitter. Voto: 5 Gli artisti e i...

è il primo super ospite della terza serata di . 'Non era mai stato al Festival in vent'anni di carriera' ha detto fiero Amadeus, che è riuscito a portarlo all'Ariston quest'anno. Dietro il cantante una scenografia spettacolare, ...I cantanti in gara confermano lo stile delle serate precedenti. I look scelti sono un mix di eleganza formale e abiti dal taglio contemporaneo nei colori di tendenza