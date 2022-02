Tennis | Novak Djokovic destinato a parlare tra una settimana degli eventi in Australia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Oggiè stato ricevuto in udienza privata dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Non sono trapelati gli argomenti di questo incontro, che è stato adeguatamente documentato in ogni forma su qualsiasi piattaforma possibile. L’unico dato che è emerso è che il numero 1 del ranking ATP parlerà tra 7-10 giorni della vicenda che lo ha visto coinvolto in. Questo è quanto riporta Sasa Ozmo, che dei giornalisti serbi è il più vicino al clan del giocatore.si è vaccinato? L’annuncio del suo biografo: “Forse la vittoria di Nadal lo ha incoraggiato”, in questi giorni, pur non rilasciando dichiarazioni particolari, è stato visto in diversi luoghi dei Balcani. Le uniche parole sono arrivate da un post generalizzato di complimenti ai vincitori ...

... 'famoso' per aver buttato fuori dagli Us Open del 2020Djokovic dopo che il serbo aveva ... Quattro diversi casi sono stati portati all'attenzione degli organi di governo delnel maggio ...Djokovic ha ringraziato il presidente Aleksandar Vucic, le istituzioni e l'intero popolo serbo per l'appoggio mostrato nei suoi confronti durante la vicenda giudiziaria del mese scorso in ...orld number one men's tennis player Novak Djokovic has won an appeal against a decision to refuse him a visa in the Federal Circuit Court of Australia ahead of the Australian Open. Judge Anthony Kelly ...Oggi Novak Djokovic è stato ricevuto in udienza privata dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Non sono trapelati gli argomenti di questo incontro, che è stato adeguatamente documentato in ...