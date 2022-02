Scoperto un giro di droga fra Anzio e Nettuno: fermati quattro pusher (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella mattinata di ieri, a conclusione di una articolata indagine finalizzata al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, gli uomini del commissariato della Polizia di Stato Anzio-Nettuno hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Velletri, nei confronti di 1 donna e 3 uomini italiani, residenti nei comuni di Nettuno ed Anzio, resisi responsabili dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini, portate avanti con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e la Squadra Cinofili di Nettuno, e le numerose perquisizioni effettuate nei confronti di altre persone indagate ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella mattinata di ieri, a conclusione di una articolata indagine finalizzata al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, gli uomini del commissariato della Polizia di Statohanno dato esecuzione aordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Velletri, nei confronti di 1 donna e 3 uomini italiani, residenti nei comuni died, resisi responsabili dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le indagini, portate avanti con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e la Squadra Cinofili di, e le numerose perquisizioni effettuate nei confronti di altre persone indagate ...

