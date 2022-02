Sci alpino, startlist prova discesa Pechino 2022: orario, programma 4/2, tv, streaming, pettorali italiani (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio (ore 04.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Nuovo atto sulla pista di Yanqing, testata ieri per la prima volta dagli atleti: si tratterà di un turno decisamente importante, per comprendere meglio le linee e per imparare a conoscere il tracciato dove domenica si assegneranno le prime medaglie dello sci alpino ai Giochi. Ad aprire le danze sarà lo svizzero Marco Odermatt che precede il tedesco Andreas Sander e il francese Johan Clarey. Il primo annunciato big della vigilia a scendere sarà l’austriaco Matthias Mayer (pettorale numero 7), col 9 il suo accreditato connazionale Vincent Kriechmayr. A seguire i due azzurri di punta: Christof Innerhofer, ottimo terzo nella prova d’apertura, ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio (ore 04.00) andrà in scena la secondacronometrata dellalibera maschile alle Olimpiadi Invernali di. Nuovo atto sulla pista di Yanqing, testata ieri per la prima volta dagli atleti: si tratterà di un turno decisamente importante, per comprendere meglio le linee e per imparare a conoscere il tracciato dove domenica si assegneranno le prime medaglie dello sciai Giochi. Ad aprire le danze sarà lo svizzero Marco Odermatt che precede il tedesco Andreas Sander e il francese Johan Clarey. Il primo annunciato big della vigilia a scendere sarà l’austriaco Matthias Mayer (pettorale numero 7), col 9 il suo accreditato connazionale Vincent Kriechmayr. A seguire i due azzurri di punta: Christof Innerhofer, ottimo terzo nellad’apertura, ...

