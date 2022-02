Sanremo- look: la pagella completa della seconda serata (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri Febbraio 2022 è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo dove hanno affascinato Emma e Arisa, oltre che la signora della Musica Iva Zanicchi. Orietta Berti ormai è l’Idola dei social che amano la sua simpatia quando si collega all’interno del Teatro della Costa Toscana. Naturalmente vi racconteremo tutti i look anche per questa nuova puntata di Sanremo- che ha fatto discutere. Sanremo prima serata: i look di cantanti e conduttori Sanremo- look: tutto sulla seconda serata Amadeus: voto 8. E’ tornata la giacca rossa. Un vero must dei Sanremo targati Gai Mattiolo. E per questa terza edizione è in velluto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri Febbraio 2022 è andata in onda ladel Festival didove hanno affascinato Emma e Arisa, oltre che la signoraMusica Iva Zanicchi. Orietta Berti ormai è l’Idola dei social che amano la sua simpatia quando si collega all’interno del TeatroCosta Toscana. Naturalmente vi racconteremo tutti ianche per questa nuova puntata di- che ha fatto discutere.prima: idi cantanti e conduttori: tutto sullaAmadeus: voto 8. E’ tornata la giacca rossa. Un vero must deitargati Gai Mattiolo. E per questa terza edizione è in velluto ...

Advertising

LoredanaBerte : Al mio secondo Sanremo, nel 1988, mi presentai con un brano molto pop “IO” con un look tricolore per omaggiare la d… - team_world : RT se questo sarà anche il tuo look per tutta la settimana visto che l’unica cosa che vedrai è Sanremo ??… - vogue_italia : Ogni sera scegliamo i beauty look più belli di Sanremo e ve li raccontiamo in questo articolo. Ieri, per noi, ha vi… - infoitinterno : Sanremo 2022, Rettore Crudelia e Lorena animalier: voti ai look della seconda serata - infoitcultura : Francesca Michielin cambia look per Sanremo: dirige l’orchestra di Emma con le maxi extension -