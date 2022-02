Sanremo 2022 | nuovo record d’ascolti per la seconda serata | 11 milioni e 320 mila spettatori | share più alto dal 1995

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladel Festival di(dalle 21.29 alle 24.50) ha raccolto in media su Rai1 11320telepari al 55.8%. L’anno scorso ladel festival aveva avuto in media 7585con il 42.1%. La media è migliore delle edizioni 2020 e 2021. Lodel 55.8% raggiunto ieri è il piùdelladel festival dal, quando il festival di Pippo Baudo (con Anna Falchi e Claudia Koll) centrò il 65.42%. Con il risultato di ieri ladel festival superare gli ascolti della prima (10 ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ilsecoloxix : #Sanremo2022, #MatteoBassetti applaude #CheccoZalone: “Bravo, ha colto nel segno” - frankmuscia65 : RT @Rettore_: CHIMICA ON LINE ?? Ditonellapiaga e Rettore - Chimica (Official Video) [Sanremo 2022] -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Amadeus da record. La seconda serata del Festival di(dalle 21.29 alle 24.50) ha raccolto in media su Rai1 11 milioni 320 mila telespettatori pari al 55.8%, centrando lo share più alto della seconda serata del festival dal 1995, quando il ...... Mika e Cattelan a condurre l'Eurovisionche si terrà a metà maggio a Torino. Il filone ... in Tv e sulle piattaforme digitali) dicono cheè l'autentica madeleine ...SANREMO. Un pezzettino delle Olimpiadi Milano – Cortina del 2026 è arrivato anche sul palco del Festival di Sanremo, nel corso della seconda serata della kermesse. Lo hanno portato le voci di ...È un libro che ha accompagnato tanti lettori, in tutti questi anni, e ora è arrivato a Sanremo. Grazie#LorenaCesarini, Amadeus, #Sanremo», scrive su twitter l’editrice Elisabetta Sgarbi.